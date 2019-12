Roberta Lombardi contesta la linea Di Maio | Meno tweet e più mediazione

huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Io so che Dista cercando di porre all’attenzione del governo dei punti di vista tipici del M5S ma preferirei ci fosse moltola ricerca dele molto più la voglia di conciliare punti di vista diversi che però hanno pari dignità e devono trovare una forma di”. Lo dice la capogruppo M5S in Regione Lazio, ospite de L’Intervista su Sky Tg 24. Ericorda come anche Beppe Grillo abbia sempre detto che “ci sono dei temi” su cui Pd e M5S possono trovare un punto di caduta. “Sono fieramente rompiscatole, me lo ha insegnato Grillo. Se non ti sta bene la politica, ci disse Grillo, c’è la possibilità di cambiare le cose”, rivendica. “Più che parlare di una fronda, parlerei del fatto che come M5S abbiamo fatto un investimento su ...

