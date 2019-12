Quanto sale dovremmo davvero consumare?

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ilè un elemento fondamentale nella dieta, anche se spesso se ne consuma più del necessario. Maneassumere? E quali sono i rischi dovuti al consumo eccessivo? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Manuela Pastore, dietista di Humanitas.e sodio non sono la stessa cosa Ilda cucina deriva dalla cristallizzazione di due minerali, Cloro e Sodio (400 mg di sodio e 600 mg di cloro per un grammo di), ma le sue proprietà biologiche e il caratteristico sapore sono legate a quest’ultimo. Il sodio è contenuto allo stato naturale in quasi tutti i gruppi alimentari a partire dall’acqua. Si trova poi in varia misura nelle verdure e persino nella frutta, nella carne, nel pesce, nelle uova. Il sodio si trova in percentuali abbastanza elevate nei prodotti trasformati, salumi e formaggi in primis, ma anche nei prodotti da forno: pane, biscotti, crackers, ...

