Per HONOR 9X e HONOR 9X Pro è tempo di provare Android 10 con EMUI 10 beta

tuttoandroid

(Di sabato 7 dicembre 2019) Buone notizie per i possessori di9X e9X Pro: il produttore cinese ha annunciato di avere dato il via al programmadi10 L'articolo Per9X e9X Pro èdi10 con10proviene da Tutto

mspiccia : RT @BibiFabrizio: @mspiccia @Honorglobal @HonorEU @Honor_IT Il mio 'Mi piace' è in particolare per la coccinella :) - infoitscienza : Pioggia di aggiornamenti di sicurezza per Samsung e HONOR, mentre arriva una nuova beta di Android 10 per il Note 10 - BibiFabrizio : @mspiccia @Honorglobal @HonorEU @Honor_IT Il mio 'Mi piace' è in particolare per la coccinella :) -