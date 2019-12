Municipio VI – Esposto di Nanni su impianto biomasse

romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019)VI –disu– “Oggi ho presentato tre esposti alla Polizia Locale e ai Dipartimenti Comunali della Tutela Ambientale e della Mobilità, per avere un parere rispetto alle loro competenze sull’ipotesi di apertura di undiin VI”. Così in una nota DarioConsigliere del VI. “Nello specifico ho richiesto alla Polizia Locale e al Dipartimento Mobilità una valutazione dell’impatto che l’apertura di questopotrà avere sul traffico veicolare e se questo è compatibile con la viabilità esistente, visto che l’apertura di questa attività comporterà il transito di ulteriori mezzi pesanti sull’unica strada esistente che è la via Prenestina, la stessa strada che utilizzavano gli antichi romani duemila anni fa. Nel contempo ho chiesto al Dipartimento Tutela Ambientale un parere ...

