Lazio Juventus | formazioni ufficiali Attacco tecnico scelto da Sarri

(Di sabato 7 dicembre 2019)– Lasi appresta a scendere in campo contro lain questa quindicesima giornata di Serie A.non cambia modulo per la sfida contro i biancocelesti allenati da Inzaghi. Iltoscano si affida alla coppia Bonucci-De Ligt, a centrocampo Bentancur dal primo minuto e inDybala vince il ballottaggio con Higuain.Juve: la formazione scelta diEcco la formazione delladiffusa attraverso l’account Twitter: (4-3-1-2), Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, A.Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. Opportunità ghiotta per i bianconeri, che in caso di vittoria sorpasserebbero l’Inter di Conte, tornando così in vetta alla classifica. Il mosaico tattico dinon presenta particolari variazioni, ma lo stato di forma di Dybala prevale sulla fame di gol di Higuain.

