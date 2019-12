La bellezza salva le persone | anche in carcere

agi

(Di sabato 7 dicembre 2019) Dove sta scritto che ildebba essere considerato un luogo perdente per definizione? Che innovare sia impossibile? Cheun luogo “brutto” non possa essere un'eccellenza nella città che ne vanta tante, Milano? E soprattutto dove sta scritto che chi ha sbagliato non possa imparare di nuovo a seguire e perfino amare le regole? Non sta scritto da nessuna parte e infatti Giacinto Siciliano queste domande le pone agli altri in modo provocatorio, mentre a se stesso ha smesso di farle, perché ha deciso che a scrivere i nuovi paradigmi vuole essere lui: 53 anni, molti dei quali a Milano, nonostante la spiccata inflessione meridionale, è l'uomo che trasforma i penitenziari più difficili d'Italia in luoghi di sperimentazione. Dopo la rivoluzione di Opera, ora tocca a San Vittore, che vuole trasformare “non in un hotel di lusso, ma ...

