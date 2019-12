Evasione fiscale | il pm Ielo | “La responsabilità delle imprese per reati tributari è un

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Ladegli enti è uno strumento più utile di quanto non possano essere aumenti di uno o due annipene edittali. E, sul piano logico, è incomprensibile come tale approccio sanzionatorio, che riguarda specificamente la criminalità del profitto, sia stato tenuto fino ad oggi fuori dal settoreo“. Paolo, procuratore aggiunto a Roma e protagonista di alcunepiù importanti e recenti inchieste della Procura della Capitale (da Consip a Mondo di Mezzo), intervistato dal Sole 24 Ore promuove la decisione di inserire nel decretoun ampliamento dellaamministrativaper idei dipendenti. “Si tratta di un salto di qualità che conferisce al contrasto all’, quando essa si concretizzi in, strumenti moderni e assai più efficienti di quelli fino ad oggi utilizzati“. Il ...

