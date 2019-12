Ecco alcuni degli effetti più impensabili dell’inquinamento

wired

(Di sabato 7 dicembre 2019) Gli agi della vita moderna hanno portato con sé un nemico silenzioso e invisibile, ma assolutamente devastante: l’inquinamento atmosferico. Glipiù drammatici sono quelli sull’ambiente: cambiamenti climatici e aumento incontrollato delle temperature (come ben ci ricorda la Cop35 in corso a Madrid). Ma nelle grandi città, dove l’aria è intasata dagli scarichi delle auto, dei riscaldamenti e delle fabbriche, anche la salute ne risente. Quella del corpo, ovviamente, ma non solo: negli ultimi anni la scienza sta scoprendo che la cattiva qualità dell’aria, e in particolare il particolato, le polveri fini e ultrafini, hanegativi anche sul cervello, e quindi sulle nostre capacità cognitive. E gli, dimostrati o quanto meno suggeriti dai risultati delle ricerche, sono a volte sorprendenti. Problemi per gli scacchisti Gli scacchi sono un’autentica battaglia tra cervelli, ...

_MiBACT : Grande successo per l’edizione di dicembre della #domenicalmuseo. Oggi, sin dalle prime ore del mattino, è stata re… - IlContiAndrea : Ecco alcuni dei nomi del cast di #CapodannoInMusica di Canale 5 e RadioMediaset a Bari il 31/12. Tra questi il cast… - scialdonegiova : Sicilia Bella. -