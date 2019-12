anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutode(Sa) – Sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova condottaper acque nere in via Caliri e parte di via Carleo, da parte di Ausino, per un importo di circa 130 mila euro, alla quale tutti i condomini e le abitazioni della zona che hanno compartecipato alle spese per le proprie competenze, dovranno collegarsi. A breve saranno cantierati i lavori per nuove condotte fognarie a servizio delle frazioni di Corpo di, San Cesareo, Castagneto, mentre sono in corso le gare per la realizzazione dei lavori fognari anche alle frazioni Annunziata e San Pietro. “La– afferma l’Assessore ai lavori pubblici, Nunzio Senatore – è una questione annosa per la nostra città e scontiamo decenni di inerzia con ampie zone, soprattutto collinari e frazionali, che non hanno collegamenti e devono utilizzare le vasche ...

anteprima24 : ** Cava de Tirreni, si estende la rete fognaria ** - ciccicrokki : @huchukato @humarius Non conoscono Cava de Tirreni - danisor1 : La mia città d'origine, Cava de' Tirreni. Le radici non bisogna lasciarle morire nonostante la giusta proiezione… -