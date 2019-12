Al Mapei Stadium con il paracadute | Daspo di due anni | invase il campo durante

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019)di duee denuncia in stato di libertà per invasione dia carico del 36enne milanese che il 20 ottobre scorso atterrò col suoal centro deldi gioco deldove si stava disputando l’incontro di Serie A fra Sassuolo e Inter. E’ il provvedimento che ha emesso il questore di Reggio Emilia, Antonio Sbordone, L’uomo aveva dichiarato di avere eseguito una manovra sbagliata, trovandosi fuori traiettoria e quindi costretto ad effettuare una discesa di emergenza. Ma, secondo quanto accertato è emerso che il paràil suo volo ha intenzionalmente cambiato la sua traiettoria proprio al fine di atterrare al centro del. Il 36enne è considerato infatti un esperto di lanci in notturna e ha oltre mille voli alle spalle anche con la tuta alare, con tanto di record italiano in caduta libera stabilito nel 2016 a Reggio ...

