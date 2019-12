X Factor | la semifinale ribalta tutto Ecco i finalisti

dilei

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ladi X13 ha completamenteto le carte: in ballottaggio sono finiti i due favoriti alla vittoria e alla fine ad essere eliminato è stato proprio quello accreditato dai bookmaker come probabile vincitore del talent: Eugenio Campagna. Il 28enne cantautore romano ha pagato lo scotto della pessima performance della scorsa settimana. Ma ancor più, delle infelici affermazioni a fine esibizione (“Sono stanco”). Sui social i suoi estimatori hanno urlato allo scandalo, “si eliminano gli antipatici e non i meno talentuosi”, ma tant’è. E così Mara Maionchi, per la prima volta della sua storia a X, è rimasta senza nessun cantante in finale. Mentre Malika, contro ogni previsione, ha portato in salvo l’unico componente della sua squadra rimasto in gara, quel Davide Rossi tanto criticato dagli altri giudici, che rimproverano il fatto di non avergli trovato un percorso ...

SkySportF1 : ?? 'FUCSIA?' ? Anche Carlo #Vanzini all'X Factor Dome ?? Per la semifinale di #XFactor ?? Segui la diretta su @skyuno… - musica_lista : Ieri sera il pianista siriano #AehamAhmad ha incantato il pubblico di @XFactor_Italia con 'I Forgot My Name' e 'Mad… - ClaudiaBen69 : RT @ClaudiaBen69: #XF13 Davide e Sofia eccezionali, giudici in confusione perpetua -