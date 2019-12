X Factor 2019 | le pagelle musicali della semifinale

gqitalia

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sofia, La Sierra, Davide, i Booda: sono loro i finalisti di X. È questa la parte più importante, nonché la conclusione,in onda in diretta dall'XDome di Monza di giovedì5 dicembre: il prossimo appuntamento, infatti, sarà quello finale, al Mediolanum Forum. Anche se si trattava "solo", il settimo live di XF13 si è svolto come una festa, in primis per gli ospiti, davvero incredibili (sì, lo abbiamo detto ad ogni puntata, ma è la verità) sia per l'andamentogara, che nelle sue due manche ha riservato qualche sorpresa. Due parole: Tiziano Ferro. Il re del pop italiano apre la puntata con un medley insieme ai concorrenti, trattandoli alla pari, come evidenzia anche Malika Ayane, come se si trattasse di uno show Tiziano Ferro & Friends, poi torna a metà serata ...

