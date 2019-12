Tram investe una donna a Milano | è gravissima

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Unadi 63 anni è stata vittima questa mattina di un gravissimo incidente a: undella linea 19 l’ha investita in via Severino Boezio, a City Life. L’episodio poco prima delle 8.15: laha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni. A dare la notizia dello schianto è stata l’Azienda Regionale emergenza urgenza che ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Sul posto anche vigili del fuoco e Polizia locale.una: è grave Non è chiara al momento la dinamica dei fatti e gli agenti della Locale stanno procedendo ai controlli di rito per le indagini. Stando alle primissime informazioni, laavrebbe riportato la frattura di una caviglia e un importante trauma cranico per il quale è tenuta sotto stretta osservazione. L’equipe medica intervenuta sul luogo ...

