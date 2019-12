Sci alpino | i precedenti di Dominik Paris a Beaver Creek | un solo podio in carriera

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Scatta ufficialmente il lungo fine settimana divalevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2019-2020. Sulla pista del Colorado, la celebre Birds of Prey, gli atleti del Circo Bianco andranno a concludere la trasferta nordamericana, con un programma particolarmente fitto che propone una discesa, un SuperG e un gigante. Tra questi, ovviamente, sarà protagonista il nostro, pronto a confermare l’ottimo avvio di Lake Louise, nel quale ha concluso due volte nella piazza d’onore, che proverà a spezzare il tabù che lo vede spesso in difficoltà sulla pista americana. L’altoatesino, infatti, nonnon ha mai vinto a, ma è salito sulsolamente in una occasione, dodici mesi fa in supergigante. Fino a quel momento i suoi risultati non sono certo andati di pari passo con il suo talento, un motivo ulteriore per invertire ...

