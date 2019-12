Sallusti vs leader delle Sardine | “Oltre a dire che Salvini è str*** | cosa pensate?” “Ha

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Oltre acheè uno stronzo, chepensate? Io non l’ho ancora capito”. Ilttore de Il Giornale, Alessandro, attacca uno dei, Mattia Santori, in un lungo botta e risposta a Otto e mezzo, su La7, in merito agli obiettivi, più o meno politici, del movimento. “Questo è il modo di fare della destra” ha replicato Santori, “semplificano i nostri discorsi con uno slogan. Abbiamo riempito più di 30 piazze, ma evidentementeè l’unico a non essersene accorto. Ha gli occhi foderati di prosciutto“. L'articolovs: “Oltre achepensate?”. “Ha gli occhi foderati di prosciutto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

