Nuove aule per 95 bambini di Pacevecchia | questa mattina il taglio del nastro a

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –per 95della scuola primaria di. Anche per loro oggi un nuovo inizio dell’anno scolastico dopo l’improvvisa decisione di chiusura nel mese di agosto scorso, per inagibilità del plesso dipresso cui erano iscritti. Consolidamento della struttura, nuovi colori all’interno, separazione degli spazi , creazione in alcuni bagni e tanto altro.delsta, presso la struttura scolastica di Capodimonte che ha destinato alcune, in precedenza occupate da Associazioni, aidell’altro rione cittadino che rientrano amministrativamente nell’Istituto comprensivo “Federico Torre”. Dopo i piccoli della Scuola dell’Infanzia, anche per i più grandicelli della elementare si sono riaperte le. Il Comune di Benevento ha ...

