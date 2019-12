Il silenzio deve finire La storia di un architetto libico in Italia

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Perché continuare a fare finta di niente, quando qualcuno rovina la vita di una persona e tutto va avanti come se niente fosse? Succede spesso, sopratutto se la vittima è uno straniero, del quale è facile dimenticarsi. Ma la vita dovrebbe essere uguale per tutti, e così anche la legge.Un uomo di 32 anni arriva a Milano tre anni fa. Viene dalla Libia, dove era stato imprigionato e torturato per molti mesi. Era und’interni, ma era anche un cantante rap e questo tipo di musica non era accettata nel suo paese. Una sera come tante in cui si esibiva insieme al fratello, la polizia ha deciso di arrestarli. Il fratello si è opposto ed è stato ucciso davanti ai suoi occhi. E per lui ci sono stati molti mesi in prigione.Quando è arrivato inera un uomo grande e forte, pieno di speranze per la sua nuova ...

fattoquotidiano : STORIA DI DON X Un sacerdote accusato di molestie su ragazzi, mai denunciato. Il silenzio della Curia del cardinal… - mimmomaiello : RT @rosadineve: La Magistratura contro Renzi. Deve tacere, subire in silenzio. Prepotenza al potere e chi più ne ha, autorizzato a colpirlo… - GiusPecoraro : RT @rosadineve: La Magistratura contro Renzi. Deve tacere, subire in silenzio. Prepotenza al potere e chi più ne ha, autorizzato a colpirlo… -