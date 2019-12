I neonazisti inneggiavano a Borghezio e Bannon Serve gente come loro L' odio

repubblica

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Nelle intercettazioni sull'ultimo partito dell'estrema destra l'attivismo del gruppo perquisito nei giorni scorsi. Progettavano un attentato a Roma: "In Prefettura, Comune o Equitalia". Scontro nel movimento sull'Islam

