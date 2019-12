GiornataMondialeDelSuolo | dall’alleanza S O S | Soil al software per calcolare la carbon

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il suolo deve rappresentare una delle principali risorse strategiche delle politiche Europee. Un gestione oculata della fertilità del suolo offre maggiore garanzia per la sicurezza alimentare, la conservazione della biodiversità e la regolazione dei cambiamenti climatici: per questo, nellache si è celebrata ieri 5 dicembre, il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) da Assisi, in occasione della terza edizione del convegno “Dalla terra alla Terra”, rilancia in Italia l’alleanza S.O.S.“Save Organics in”, firmata a Bilbao ad ottobre ed avente come promotori il CIC e l’European Compost Network (ECN). L’evento può essere seguito anche a distanza sui social grazie alla diretta su Twitter tramite l’hashtage il profilo ufficiale del CIC @ConsorzioCIC. Il documento firmato a Bilbao è stato un punto di partenza ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.