Gianfranco Vissani | “Le donne in cucina sono deboli”

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha fatto una dichiarazione destinata a sollevare non poche polemiche: il famoso chef ha detto che le“non sarebbero in grado” di gestire lo stress e il lavoro in, e che quindi per questo tipo di mestiere sarebbero più indicati gli uomini.sulle“Io lele ho, ma stanno in pasticceria. … Io ho una brigata di trenta cuochi, ho ottoe crollano tutte. Lenon ce la fanno fisicamente. Io50 anni che sto dentro le cucine e non capisco ancora ledove”, cosìha detto la sua nel corso di una sua intervista, che sui social non sta mancando di sollevare numerose polemiche. Il commento piuttosto sessista dello chef avrebbe lasciato intendere che lenon “reggerebbero” la fatica o lo stress di un lavoro nell’alta, che secondodovrebbe ...

