Cecilia Zagarrigo | la corteggiatrice di Uomini e Donne non è nuova in tv | il suo esordio

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019)è la mora torinese che, dopo tre anni, ha fatto ritorno nello studio di. Infatti laè stata già negli studi dianni fa, corteggiando gli ex tronisti Oscar Branzani e Luca Onestini. Non è precoce, per, rimettersi così tanto in discussione? L’esperienza di Temptation Island Vip, grazie alla quale ha conosciuto Stefano Macchi, non è servita a molto, per fare capire ache, forse, dovrebbe guardare oltre reality e show. Testarda e ostinata eccola sulla sia, alla corte di Carlo Pietropoli: “Prima dell’arrivo di Carlo non c’era nessuno per cui valesse la pena tornare nel programma”. Con queste parole la bella torinese si rimette in piazza, pronta a innamorarsi di nuovo. “Ho tanta voglia di innamorarmi nonostante sia arrivata a un punto della mia vita in cui ho un lavoro, mi stia per ...

amorsisulcuore : Cosa ti piace del trono di Giulio? -Cecilia Zagarrigo, che nemmeno è una sua corteggiatrice PER FORTUNA. #uominiedonne - amorsisulcuore : Qui solo per Cecilia Zagarrigo. #uominiedonne - stvbbornluke : RT @Iperborea_: Cecilia Zagarrigo, “È un po' uno stronzo” al tronista, la prima puntata, solo se sei GDL #uominiedonne -