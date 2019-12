Sparatoria a Pearl Harbour | morti due civili

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Paura presso la base navale di, dove alle 14:30 ora locale si è verificata una. Le autorità hanno informato che, come conseguenza dell’incidente, gli accessi alla base sono stati chiusi. Stando alle prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo con indosso una divisa della Us Navy, come confermato dalle autorità locali. Il bilancio è di duee un ferito grave.Due persone sono morte e una è rimasta ferita in maniera grave nell’attacco, anche se il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe subire aggiornamenti. Una delle vittime è stata trasportata al Tripler Army Medical Center, un’altra al Pali Momi Medical Center e la terza al Queen’s Medical Center. Un portavoce ha affermato che la situazione è posta sotto controllo dalle autorità, che hanno chiuso tutti gli accessi all’area e avrebbero fermato ...

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria nella base navale di Pearl Harbour: due morti #pearlharbour - enrica_emme : RT @SkyTG24: Spari a Pearl Harbor, due morti e un ferito. Aggressore suicida - anna_annie12 : Spari a Pearl Harbor, due morti e un ferito. Aggressore suicida | Sky TG24 -