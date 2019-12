notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La pagina ufficiale dellediha sfondato i 12.000 iscritti: nella giornata di giovedì 5 dicembre dalle ore 19 partirà un duello acontro Matteo. Infatti, mentre nel piazzale della Darsena si riuniranno le; a 800 metri di, in Via Gioacchino Rasponi (angolo Piazza Kennedy),inaugurerà la sede provinciale della Lega. Unodiviso soltanto dalla stazione e dei capanni di Piazza del Popolo.Lo attendono da gironi il momento dicon Matteo. Nella giornata di oggi, giovedì 5 dicembre, infatti, alle ore 19 si riuniranno nel piazzale della Darsena ale. Poco distante, nello stesso momento,inaugurerà la sede provinciale della Lega. Gli organizzatori dell’evento, infatti, hanno voluto fare in modo che le due occasioni coincidessero, ...

LegaSalvini : #Salvini a #SkyTG24: Le sardine? Mi mettono allegria. Più gente c’è in piazza meglio è. Li invito oggi a Ravenna. P… - notizieit : Sardine di #Ravenna supera quota 12.000: scontro a distanza con Salvini - BucciTania : Patti Smith alle sardine di Ravenna. 'Continuate a combattere' -