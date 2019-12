Mattino | Ancelotti accontenta la squadra Ieri e oggi doppia seduta di allenamento

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) C’è una novità in casa Napoli, racconta il, infatti, a Castel Volturno,ha deciso di svolgere unadi, sia alche al pomeriggio. “La prima risposta alla richiesta dei suoi, nel duro faccia a faccia di lunedì, di avere delle sedute più intense e meno blande”. Anchesi ripeterà lo stesso copione, per buona pace della“Ci sarà unale un altro al pomeriggio, praticamente mai successo con(a parte durante la preparazione estiva). Poi dopo l’del pomeriggio ci sarà anche unatattica per discutere dell’Udinese”. Qualcosa sta cambiando, scrive il quotidiano, “proprio alla luce delle richieste dei calciatori che in maniera cruda non hanno nascosto i loro dubbi sulla gestione tecnica”. L'articolola ...

