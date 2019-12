La Germania deve ancora accogliere gli 11 migranti della Rackete

it.insideover

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Alcuni Paesi europei, tra cuie Francia, hanno già manifestato la possibilità adquote di”, ha fatto sapere il Viminale dopo aver dato l’ok allo sbarco a Messina e Pozzallo dei 121 rifugiati a bordo delle navi Alan Kurdi e Ocean Viking. “L’accordo di Malta sta dando i suoi frutti”, aveva detto lunedì scorso il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, ricordando soddisfatta come “le attività poste in essere con gli altri Paesi stanno andando bene non soltanto sui numeri che vengono dati ma anche sull’effettivitàpresa in carico di questi”. Almeno 57 ogni mese, quelli che, secondo i dati resi noti dal ministro, verrebbero trasferiti fuori dal nostro Paese. Ma è davvero così? Gli 11dei 53 rimasti lo scorso giugno per due settimane a bordoSea Watch 3 capitanata da Carola, che lasi era impegnata a ...

