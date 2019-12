Gli eventi in programma a Milano per il weekend di Sant’Ambrogio

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Questo secondodi Dicembre vedrà il susseguirsi delle prime due grandi festività invernali milanesi: Sant’Ambrogio e l’Immacolata Concezione. Infatti, sabato 7 Dicembre 2019 si festeggerà in Santo patrono della città di: il beneamato Sant’Ambroeus; mentre domenica 8 Dicembre 2019 sarà il turno dell’Immacolata Concezione. Non potranno dunque ovviamente mancarespeciali durante il prossimodal 6 all’8 Dicembre 2019 a, glideldi Sant’Ambrogio Quello dal 6 all’8 Dicembre 2019 si prospetta decisamente unall’insegna del Natale. Dagli Oh Bej, Oh Bej in Piazza Castello ai mercatini in Piazza Duomo; da “Il Sogno del Natale” all’Ippodromo SNAI San Siro alla Prima della Tosca al Teatro alla Scala: questo secondo fine settimana dicembrino vi avvolgerà con il ...

