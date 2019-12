anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Giornata di presentazione del Natale beneventano con gli eventi che sono stati resi noti nella sala della Camera di Commercio di. Una serie di eventi che sono in via di definizione per quanto riguarda l’ente camerale, altri che, invece, devono essere ancora avviati per una questione di ritardi neida poter sfruttare, e questo riguarda il Comune. Insomma per “A Sud del Polo”, l’evento targato Camera di Commercio, bisogna solo attendere che arrivi l’8 di dicembre, mentre per “Incanto di Natale”, evento comunale, c’è da recuperare il terreno per una burocrazia che ha rappresentato il classico bastone tra le ruote. “Purtroppo – così ha iniziato il sindaco– siamo riusciti ad avere iveramente tardi e non si poteva cominciare a concretizzare le idee ...

anteprima24 : ** Fondi in ritardo, ###Benevento 'allunga' le #Feste. #Mastella spiega la scelta di #Capodanno - VIDEO **… - donga16 : La grande beffa: opere in ritardo, rischiano di sfumare i 300 milioni del Patto per Palermo - PalermoToday… - PalermoToday : La grande beffa: opere in ritardo, rischiano di sfumare i 300 milioni del Patto per Palermo -