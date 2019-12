anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippoha diramato l’elenco dei 23 calciatori convocati per la gara di domani 6 dicembre, ore 21:00, presso lo stadio “Ciro Vigorito“, contro il. Il tecnico giallorosso ritrova Armenteros per la sfida contro i siciliani, dopo l’assenza per infortunio a Venezia. L’unico assente risulta essere ancora il difensore Massimo Volta, costretto nuovamente ai box. Esclusi, inoltre, i giovani Rillo e Sanogo. Questi, nel dettaglio, i convocati della Strega: PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori; DIFENSORI: Letizia, Gyamfi, Caldirola, Antei, Tuia, Maggio; CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Schiattarella, Viola, Tello, Hetemaj, Vokic, Basit, Kragl, Improta, R. Insigne; ATTACCANTI: Coda, Sau, Di Serio, Armenteros. L'articolo: une ...

anteprima24 : ** ##Benevento-#Trapani: un rientro e un'assenza per #Inzaghi ** - ilvaglio1 : Benevento, i convocati per la gara con il Trapani #trapani #beneventocalcio #benevento - JOSMiguelGmez99 : Serie B:???? VIE: Benevento-Trapani SÁB: Pescara-Venezia, Cittadella-Salernitana, Empoli-Ascoli, Spezia-Livorno y Chi… -