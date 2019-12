Basket | Pesaro esonera Federico Perego | al suo posto Giancarlo Sacco

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Dieci sconfitte, zero vittorie: questo il bilancio della Carpegna Prosciuttonella Serie A 2019-2020, che è ad oggi a serissimo rischio di retrocessione in A2 dopo moltissimi anni di salvezze anche mirabolanti arrivate nelle ultime giornate. La situazione attuale, però, ha convinto la VL a operare sul mercato degli allenatori, sollevando dalla propria panchinae richiamando in città un pesarese doc,. Si tratta del primo cambio al ponte di comando di una squadra nel massimo campionato., nato il 25 gennaio 1957, è stato protagonista dei primi anni d’oro dell’allora Scavolini, crescendo sotto l’ala di Petar Skansi e Aza Nikolic e poi, da capo allenatore, vincendo la Coppa Italia nel 1985 e portando la squadra alla finale scudetto nello stesso anno, oltre a due finali di Coppa Saporta (che era, nei fatti, la ...

