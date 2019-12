Ascolti Uomini e Donne | boom per Maria De Filippi grazie a Ida e Riccardo

lanostratv

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ida Platano eGuarnieri fanno volare glidiOver diDe: i dati Ieri pomeriggio è andata in onda l’attesissima puntata del Trono Over diin cui il cavaliereGuarnieri ha fatto la proposta di matrimonio a Ida Platano. Un momento commentatissimo sui social e che ha fatto volare negliil dating show prodotto e condotto daDe. Difatti ieri glidiOver sono stati eccellenti: più di 3 milioni telespettatori con oltre il 24% di share. Risultati sicuramente ottimi che hanno mostrato ancora una volta la forza di questa trasmissione in onda ormai da decenni. Questo dato fa anche capire che il pubblico a casa apprezza assolutamente gli over, rifiutando il Trono Classico, che quest’anno ha ottenutoabbastanza modesti, almeno fino a questo momento.Trono ...

