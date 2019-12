Albenga | ora il don benedice pure la Pachamama

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Un sacerdote della diocesi diha benedetto una statua della "Mater Matuta", che è simile alla. Critiche dal "fronte tradizionale" Un consacrato della diocesi diha dato la sua benedizione ad una statua simile o comunque collegabile a quelle ritraenti la. A benedire, stando a quanto riportato sull'edizione odierna de La Verità, è stato don Ivo Raimondo, mentre la raffigurazione artistica è stata posizionata, e in bella vista, in una delle zone centrali della cittadina sita in provincia di Savona. L'iniziativa è tutta laica, ma la realtà ecclesiastica ligure ha scelto di assecondarla. Le polemiche derivanti dal Sinodo panamazzonico non si placano. Laè stata una delle protagoniste dell'appuntamento sinodale dello scorso ottobre. Sappiamo quanto i tradizionalisti abbiano criticato tanto il pontefice argentino quanto ...