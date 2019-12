anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Settetori sono statidalle guardie dell’ENPA perché sorprese a effettuare attività venatoria nella riserva Foce Sele e Tanagro. Le guardie si sono insospettite dalla presenza di alcune auto parcheggiate a meno di 150 metri dalle sponde del fiume Calore nel cui interno erano visibili foderi di fucili e box per cani. Le ricerche successive hanno permesso di trovare cani etori che al rientro sono stati. La loro presenza e l’attività venatoria svolta inparco è infatti vietata dalle Leggi 157/92 e 394/91 e per questo motivo le sette persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per introduzione di armi e munizioni ed attività venatoria in zone vietate. L'articolo Ainseiproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** A #Caccia in area riservata: fermati sei uomini ** - FBussoletti : #Siria, nuova area di operazioni #SDF contro #ISIS è da #M4 a #AbuKamal. Stabilito, dopo l’accordo con la #Russia,… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: #Kinžal. Il caccia stellare #MiG31K dopo essersi diretto nell'area designata dalla base aerea di #Olenegorsk, nella regi… -