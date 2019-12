Traffico Roma del 04-12-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 04-12-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SI STA’ IN FILA SU VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’ E IN CARREGGIATA OPPOSTA DA TOR DE CENCI VERSO IL ...

Traffico Roma del 04-12-2019 ore 09 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI ED IL BIVIO A24, ED ANCORA TRA VIA CASILINA E VIA OSTIENSE. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA APPIA, ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA. INCOLONNATO IL Traffico ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO, E TRA VIALE ...