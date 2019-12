Sassuolo | BOURABIA | «Non dobbiamo abbatterci Ora reagiamo» – VIDEO

calcionews24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il centrocampista del, Mehdi, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Perugia (-Dal nostro inviato a, Antonio Parrotto) C’è rammarico nelle parole di Mehdi, centrocampista del, che commenta in zona mista la sconfitta in Coppa Italia contro il Perugia. Le parole del giocatore neroverde. «No abbiamo preparato bene la partita, penso che loro hanno fatto bene. Hanno fatto una prima parte, oraessere concentrati per il campionato» Leggi su Calcionews24.com

