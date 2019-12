Ritrovato in ospedale il dipendente dell’Anm scomparso a Napoli

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Giornata di apprensione quella di ieri per i familiari di Claudio Orefice, l’uomonel nulla a. Verso le 15 è stata ritrovata la sua auto parcheggiata con diversi effetti personali ma nessuna traccia dell’uomo. Immediata la preoccupazione dei familiari che lanciano un appello via Facebook che grazie alla potenza dei social subito riesce a fare il tam tam tra gli utenti e i gruppi di quartiere per cercare di ritrovare al più presto Claudio, un uomo di 60 anni impiegato nell’Anm (l’azienda che gestisce il trasporto pubblico napoletano) di Fuorigrotta. Nell’appello i familiari sottolineavano che l’uomo poteva trovarsi in stato confusionale. La sua auto è stata ritrovata in via Petrarca, Posillipo, con molte delle sue cose all’interno, tra cui cellulare, documenti e carte di credito. Nella vettura c’era anche un biglietto. Stamattina ...

