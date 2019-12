Red Dead Redemption 2 | alcuni dataminer hanno trovato dei riferimenti alla mappa del

Red Dead Online : spedizioni Wheeler - Rawson & Co. - mappa del tesoro gratuita e molto altro in arrivo questa settimana : questa settimana torna nei negozi di Red Dead Online un ambito carico di capi d'abbigliamento per un periodo di tempo limitato, tra cui il Soprabito Eberhart ricamato a mano e foderato in seta, i Pantaloni Carver in pelle di cervo, il Gilet Cardozo con scorpioni decorativi e tanto altro.Nel catalogo Wheeler, Rawson & Co. potete ancora trovare il Cappello Covington a tesa floscia e diverse varianti della Bandana con motivi, anche se si dice ...

Red Dead Online - introdotta la nuova professione dei Distillatori : In un'America non ancora completamente governata dalla legge, fioccano opportunità per i fuorilegge. Grandi pianure selvagge nell'attesa che i più ambiziosi e spietati scrivano una nuova pagina della propria storia. Vediamo qui di seguito tutte le novità con il comunicato ufficiale Bethesda: Leggi altro...

Red Dead Redemption 2 : i giocatori PC riceveranno oggetti gratuiti : Rockstar ha annunciato che i giocatori PC di Red Dead Redemption 2 riceveranno uno speciale pacchetto gratuito contenente alcuni oggetti. Di seguito la lista completa: I giocatori riceveranno anche una nuova variante della Marino Bandolier ed una nuova fondina.Cosa ne pensate di questi oggetti?Leggi altro...

Red Dead Redemption 2 arriva a dicembre su Steam : Red Dead Redemption 2 arriverà su Steam a partire dal 5 dicembre, lo annunciato Rockstar tranite un post sul progilo Twitter ufficiale.La versione PC è arrivata con qualche problema tecnico, come hanno riportato alcuni giocatori, tuttavia Rockstar ha cercato di rimediare con la tempestiva pubblicazione di patch dedicate."America, 1899. L'epoca del selvaggio West è agli sgoccioli: la legge sta catturando le Ultime bande di fuorilegge. Chi rifiuta ...

Disponibili tutte le taglie leggendarie di Red Dead Online nella Bacheca delle Taglie : Tutti i 10 temibili bersagli delle Taglie leggendarie sono ora Disponibili in Red Dead Online su tutte le piattaforme di gioco, compresi PC e Stadia, per i Cacciatori di Taglie in possesso di una licenza, che possono riconsegnarli alla giustizia vivi o morti.Raggiungi una Bacheca delle Taglie per iniziare a dare la caccia ad alcuni tra i peggiori reprobi della frontiera: da assassini assetati di sangue come Barbarella Alcazar e la famiglia ...

Red Dead Redemption 2 - nuovi aggiornamenti in arrivo per PC : Red Dead Redemption 2 su PC si aggiorna con la nuova patch 1.14.1, la quale apporta degli interessanti miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni generali del gioco.Il gioco presentava infatti ancora qualche criticità, in particolare alcuni crash improvvisi che ora sono stati definitivamente risolti. Inoltri i giocatori lamentavano anche arresti anomali del gioco con il passaggio tra le modalità Storia e Red Dead Online.L'aggiornamento in ...

Red Dead Redemption 2 : alcuni modder hanno ricreato il DLC Undead Nightmare disponibile nel primo capitolo della serie : Chi si ricorda del DLC UnDead Nightmare di Red Dead Redemption? Bene, alcuni modder stanno lavorando per portare un contenuto simile all'interno di Red Dead Redemption 2.UnDead Nightmare non è mai arrivato su PC, dato che il primo capitolo della serie è stato pubblicato esclusivamente per Xbox 360 e PlayStation 3, perciò questo sarebbe un contenuto esclusivo per i possessori del gioco su PC. Rockstar non ha ancora annunciato alcun DLC per ...

Red Dead Redemption 2 : la versione Google Stadia meglio di quella Xbox One X? : Google Stadia è disponibile da qualche giorno, ma l'esperienza a quanto pare non sembra proprio com'era stata dipinta durante il suo annuncio. Abbiamo già ampiamente parlato del fatto che la qualità dei giochi in 4K non corrisponde agli standard previsti ed ora Digital Foundry ha voluto mettere a confronto la versione della piattaforma di streaming con quella per Xbox One X.Innanzitutto il gioco gira ad una risoluzione nativa 1440p a 30fps, un ...

Red Dead Redemption 2 : la versione Google Stadia a confronto con quella Xbox One X : Google Stadia è disponibile da qualche giorno, ma l'esperienza a quanto pare non sembra proprio com'era stata dipinta durante il suo annuncio. Abbiamo già ampiamente parlato del fatto che la qualità dei giochi in 4K non corrisponde agli standard previsti ed ora Digital Foundry ha voluto mettere a confronto la versione della piattaforma di streaming con quella per Xbox One X.Innanzitutto il gioco gira ad una risoluzione nativa 1440p a 30fps, un ...

Red Dead Redemption 2 : una nuova mod vi consente di giocare con un mini Arthur : Se avete mai desiderato essere Woody di Toy Story questa notizia fa al caso vostro. Esiste infatti una particolare mod di Red Dead Redemption 2 che vi consente di rimpicciolire Arthur Morgan.Lenny's Simple Trainer, creato da LMS sul sito web Mod Red Dead, è ora alla versione 0.7 ed è notevolmente migliorato nel giro di poche settimane. Tenendo premuto F5 ora viene visualizzato un menu di gioco che vi consente di passare facilmente da una ...

Cosa serve per far girare Red Dead Redemption 2 su PC a 60fps? : Red Dead Redemption 2 su PC ha alcuni problemi, che tuttavia sono sistemabili e che non dovrebbero influire troppo sulla grandiosità di questo titolo. Rockstar ha preso uno degli engine più avanzati sul mercato e ha sbloccato praticamente ogni suo aspetto, consentendo di spingere la grafica di un gioco già stupendo verso nuovi livelli di perfezione. Come sempre, quando ci si spinge oltre i limiti c'è un prezzo da pagare, ed il fatto che per ...

Red Dead Redemption 2 per PC riceve nuovi importanti aggiornamenti : Come saprete, il capolavoro di Rockstar, Red Dead Redemption 2, è finalmente sbarcato su PC, dopo la sua iniziale uscita su PS4 e Xbox One.Il gioco su PC offre la stessa esperienza console ma i fan si aspettavano gli ovvi miglioramenti dal punto di vista tecnico. La stessa Rockstar in un comunicato ufficiale parlò di varie migliorie per RDR2 su PC.Tuttavia, il lancio del titolo è stato minato da parecchi problemi. Alcuni giocatori hanno ...

L'acclamato Red Dead Redemption 2 sbarca anche su Stadia : Stadia, il servizio di game streaming di Google, è ufficialmente qui e ve ne abbiamo parlato in una prova che evidenzia un dettaglio non da poco: Stadia ha bisogno di videogiochi. Il fatto che un titolo acclamato ed estremamente apprezzato come Red Dead Redemption 2 faccia parte del catalogo è, quindi, estremamente positivo. Ecco il comunicato ufficiale:Vivi l'incredibile storia di Arthur Morgan e della celebre Banda di Van der Linde in un modo ...

Red Dead Online : è ricercato "Yukon" Nikoli Borodin - famigerato cacciatore di Grizzly : "Yukon" Nikoli Borodin è un trapper e cacciatore russo con svariati mandati d'arresto nel suo periodo trascorso in Alaska. È attualmente ricercato per assassinio plurimo, oltre che per la scomparsa di uno sceriffo federale degli Stati Uniti inviato per catturarlo e consegnarlo alla giustizia. Rockstar ha preparato una serie di interessanti novità per Red Dead Online oltre a questa nuova taglia disponibile. Vediamo di seguito i dettagli con il ...