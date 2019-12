Perché l' istruzione superiore in Italia è stata bocciata

agi

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) “Meno del 6% degli studenti riesce a distinguere i fatti dalle opinioni”. Lo sostiene in un'intervista a Il Messaggero Andrea Schleicher, il capo nel mondo della Direzionedell'Ocse, l'uomo che guida il lavoro di 79 Paesi per produrre i rapporti triennali "Pisa", a commento della notizia che gli studentini oltre a far registrare assenze record da scuola, uno su quattro di loro non sa nemmeno leggere. Secondo direttore per l'dell'Ocse, il calo dei punteggi in lettura e in scienze dal 2000 a oggi “va letto anche alla luce del contesto sociale e demografico: ora nelle vostre scuole – dice – più del 4,5% degli alunni sono immigrati, molti di seconda generazione”. Poi osserva che anche il livello di spesa è certo importante, “ma l'esempio di Paesi come l'Estonia o la Polonia, che spendono meno e ottengono risultati migliori, dimostra che l'aumento delle risorse ...

LavoroNewsfeed : RT @UnipolGroup_PR: #WIF2019 #Treu @cnel_it: “Le spese per l’istruzione rappresentano un altro punto fondamentale per il #welfare del futur… - Agenzia_Italia : Perché l'#Ocse ha bocciato istruzione superiore italiana #OcsePisa - viciocort : RT @Nereide: @viciocort @emanuelaronzoni @LDRaimondo @LorellaSalce @manuelaappendin @Simona_Riccio @prinet2000 @simonapiacenti @Manonmidire… -