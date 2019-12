Omicidio Roberta Ragusa | la figlia sui social | “Sempre parte di me”

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Alessia Logli è ladi, l’imprenditrice pisana svanita nel nulla il 13 Gennaio 2012 e mai più ritrovata. Per il suoil marito Antonio Logli, padre di Alessia e di suo fratello Daniele, è stato condannato a 20 anni di carcere. All’epoca dei fatti Alessia aveva 11 anni. Oggi, 19enne, rompe il silenzio e scrive suiil suo stato d’animo, rivelando di aver fatto un tatuaggio per la madre. “Una mamma ti insegna a vivere, a rialzarti quando cadi, a lottare con tutte le tue forze in ciò in cui credi” scrive Alessia “ma soprattutto una mamma ti ama incondizionatamente, un amore che dura per sempre, un po’ come l’inchiostro di un tatuaggio impresso sulla pelle. A te, mamma, che eri, sei e sarai sempredi me”. In breve tempo, la foto ha raggiunto moltissimi like e oltre 150 commenti dadegli utenti. ...

