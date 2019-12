Inter | fattore CL non Champions League ma Conte-Lautaro ma la strada è piena di

calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Cresce l’attesa per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo due partite pronte a regalare spettacolo, si tratta di-Roma e Lazio-Juventus. I nerazzurri sono reduci dal successo casalingo contro la Spal, i bianconeri dal clamoroso pareggio in casa contro il Sassuolo, pareggio che ha permesso alla squadra di Antoniodi attuare il sorpasso ai danni della squadra di Maurizio Sarri. Il campionato è vivo proprio grazie all’, il Napoli infatti sta faticando moltissimo e deve fare i conti con problemi extra-calcistici, senza parlare del Milan che sta lottando per la salvezza, infine le romane che stanno disputando un campionato comunque sorprendente ma sono distanti dalla vetta della classifica, il prossimo turno potrebbe però accorciare ...

fcin1908it : Inter, è De Paul la prima scelta di Conte: l'Udinese spara alto, un fattore può aiutare - - Dome689 : RT @FcInterNewsit: CdS - Fattore Conte: l'Inter in pugno. Numeri record, talenti esplosi ed ex emarginati ora rilanciati - Pierl_86 : RT @it_inter: Il fattore #Conte ha stravolto l'Inter, ha trasformato la squadra facendola tornare subito vincente: l'allenatore ha saputo t… -