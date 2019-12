Infortunio Khedira | pessime notizie per la Juventus | i tempi di recupero

calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)– Operazione perfettamente riuscita per il centrocampista della, Sami. Il club bianconero ha reso noto che “si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di “pulizia” per via artroscopica al ginocchio sinistro“ del calciatore tedesco. “L’operazione, effettuata dal dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis, è perfettamente riuscita e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative. Idiprevisti – conclude la– sono di circa tre mesi“. Non un problema da poco per Sarri, costretto in stagione a rinunciare più volte ai vari Matuidi, Rabiot, Pjanic. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo ...

DadMyAngel : #Khedira Quelli che godono dell'infortunio di khedira occhio al karma - SkySport : ? #Khedira operato ?? I tempi di recupero #SkySport #Juventus - DadMyAngel : @juventusfc @SamiKhedira Quelli che godono dell'infortunio di khedira occhio al karma -