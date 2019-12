George Michael e Wham! I segreti | gli aneddoti e le curiosità dietro le canzoni più famose

“This Is How” primo inedito postumo di George Michael : Un tuffo nel passato e un omaggio a un grande della musica. E' uscito "This Is How (We Want You To Get High)", primo brano inedito postumo di George Michael dal 2012. La canzone, scritta e prodotta dal cantante inglese in collaborazione con James Jackman, è pubblicata come singolo da Universal Music e fa parte della colonna sonora del film "Last Christmas", ispirato alla musica di George Michael e degli Wham!. "This Is How (we want you to get ...

Audio - testo e traduzione di This Is How (We Want You To Get High) di George Michael - brano postumo per Last Christmas : This Is How (We Want To Get High) di George Michael è il primo brano postumo pubblicato dopo la morte del cantante londinese. L'ex Wham! ci ha lasciati il 25 dicembre 2016 per un attacco cardiaco, e la sua morte sopraggiunta nel giorno di Natale aveva scatenato le più disparate teorie complottiste con riferimento alla popolare hit Last Christmas. 7 anni dopo la sua scomparsa, per la prima volta, scopriamo della nuova musica estratta dagli ...

«This is how (we want you to get high)» : l’inedito - postumo (e con film) - di George Michael : Il brano, il primo rilasciato dal 2012, racconta attraverso le sonorità pop, quell’apparente disimpegno della musica, quali e quante storture si trovino nella società moderna. A scriverlo, è stato George Michael, che il Destino, nei suoi giri beffardi, ha portato a morire il giorno di Natale dell’anno 2016. Dentro, sono racchiuse piccole storie: storie di dipendenze che ritornano, di cicli e di figli. This is how (we want you to get high), ...

“George Michael non scriveva le sue canzoni - era sieropositivo e noioso a letto” : i tweet velenosi dell’ex del cantante : “Ha pagato altre persone affinché scrivessero musica al posto suo, fingendo di essere lui l’autore. Dopotutto, non era così talentuoso”. E ancora: “Era sieropositivo” e “fumava crack usando una bottiglietta di Evian”, “fare sesso con lui era noioso”. Questi sono solo alcuni tweet postati da Fadi Fawaz, l’ex compagno di George Michael. Dopo la scomparsa del cantante, morto all’età di 53 ...

George MICHAEL/ Andrew Ridgeley : aveva paura si scoprisse che era gay : Per anni GEORGE MICHAEL non ha voluto che si sapesse pubblicamente della sua omosessualità, aveva paura di distruggere la sua carriera

L'ex fidanzato di George Michael ha occupato la sua casa a Londra : Il cantante e Fadi Fawaz stavano insieme dal 2012 ed è stato proprio il parrucchiere a trovare il corpo del defunto compagno il giorno di Natale del 2016. Non essendo nel testamento, nessun erede vuole cedergli nulla. La fama di un artista del calibro di George Michael è eterna, un po’ come le lotte per la sua eredità. 96,7 milioni di sterline fanno gola a molti, forse anche al suo ultimo compagno, Fadi Fawaz, rimasto però con un ...