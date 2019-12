DAZN – De Laurentiis ha piena fiducia in Ancelotti

forzazzurri

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) E’ intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Stefano Borghi, giornalista e telecronista di. Stefano Borghi ha parlato del delicato momento del Napoli e di. Ecco le sue parole: “Il presidente ha preso una decisione.è al centro di tutto, totale, ben riposta direi. Siamo ad inizio dicembre, un cambio in panchina è impensabile, continuare conè la scelta più saggia. In un girone insidioso contro Salisburgo e Liverpool, non è cosa da poco quella che ha fatto. La partita veramente importante credo sia quella con l’Udinese, dopo viene quella con il Genk. I friulani non hanno margini d’errore”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Napoli, di corsa sul mercato: ma quanto costa l’anima? Top & Flop Napoli-Bologna il migliore ed il peggiore in campo. Rottura tra tifosi edContenuti ...