Brambilla con un maiale a Montecitorio | «Condizioni di vita migliori» – Il video

Giro d’Italia 2020 - i possibili gregari di Vincenzo Nibali : ci saranno Ciccone - Conci e Brambilla. La squadra dello Squalo : Vincenzo Nibali si sta preparando per vivere una stagione da assoluto protagonista, il siciliano vestirà la nuova casacca della Trek-Segafredo ed è atteso da un 2020 scoppiettante dove cercherà di primeggiare ancora una volta per rimpinguare ulteriormente il suo già ricco palmares. Il siciliano, prossimo a compiere 35 anni (spegnerà le candeline tra un paio di giorni), ha già in mente il piano per la prossima annata che si concentrerà ...