Uomini e Donne Over | Ida e Riccardo si sposano? Fan vogliono il matrimonio in diretta

Gemma Galgani e Juan Luis/ Uomini e donne : 'non voglio farmi male - vorrei un bacio..' : Gemma Galgani e Juan Luis, Uomini e donne: notte d'amore in albergo? Le rivelazioni della dama nella puntata di oggi del trono over

Uomini e Donne : la reazione di Alessandro Basciano dopo la scelta di Giulia Quattrociocche : Giulia Quattrociocche ha scelto all’improvviso Daniele Schiavon. Ecco la reazione della ‘non scelta’ Alessandro Basciano Uomini e Donne: Giulia ha fatto la sua scelta Lo sapevamo già dalle anticipazioni che si sono rincorse nel web nelle ultime settimane, ma Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta all’improvviso. La puntata è andata in onda lunedì 2 […] L'articolo Uomini e Donne: la reazione di Alessandro ...

Uomini e Donne - Sossio e Ursula presentano la figlia Bianca (Video) : Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi, martedì 3 dicembre 2019, Sossio e Ursula hanno presenziato come ospiti speciali e hanno presentato ufficialmente la loro figlia Bianca.Le prime parole del calciatore sono state le seguenti:prosegui la letturaUomini e Donne, Sossio e Ursula presentano la figlia Bianca (Video) pubblicato su Gossipblog.it 03 dicembre 2019 16:15.

Uomini e Donne oggi - Sossio si lamenta di Ursula : “Non esisto più” : Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano al Trono Over di Uomini e Donne: lo sfogo di lui Ursula Bennardo e Sossio Aruta, come tutti sapranno bene, sono diventati recentemente genitori della piccola Bianca. Proprio oggi sono tornati nello studio del Trono Over di Uomini e Donne per mostrare a tutti la bambina e raccontare un po’ la loro storia d’amore. E in questa occasione Sossio Aruta ha sorpreso un po’ tutti, cogliendo la ...

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO/ Uomini e donne : 'con Bianca litighiamo meno' : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO, ospiti di Uomini e donne con la piccola Bianca: lui si lamenta di essere passato in secondo piano ma lei...

Uomini e Donne - Gemma : "Con Juan Luis - il bacio passionale vero ancora non arriva..." Tina Cipollari : "Qualcosa non torna..." (Video) : Nella puntata di martedì 3 dicembre 2019 di Uomini e Donne, c'è stato un confronto dai toni un po' accesi tra Gemma e Juan Luis. La puntata è iniziata con il classico sfogo post-puntata di Gemma, registrato al termine della scorsa registrazione, che se l'è presa nuovamente con Tina Cipollari e che ha ribadito di provare qualcosa nei riguardi di Juan Luis:prosegui la letturaUomini e Donne, Gemma: "Con Juan Luis, il bacio passionale vero ancora ...

Uomini e Donne - Pamela e Enzo : figlio in arrivo? La risposta : Trono Over, Pamela Barretta e Enzo Capo dopo Uomini e Donne: le ultime news sulla coppia Pamela e Enzo dopo Uomini e Donne stanno ancora insieme: la coppia uscita dal Trono Over sta dimostrando che l’interesse è reale e sincero. La decisione di uscire insieme dalla trasmissione non è arrivata in modo spontaneo, possiamo dire, […] L'articolo Uomini e Donne, Pamela e Enzo: figlio in arrivo? La risposta proviene da Gossip e Tv.

Scandalo nel camerino di Uomini e Donne - Tina Cipollari e Juan Luis beccati insieme : Gemma Galgani disperata : Tina infatuata di Juan Luis? Nell’ultima registrazione del Trono over di Uomini e Donne il pubblico è venuto a sapere Tina Cipollari continua a stuzzicare Juan Luis anche fuori dallo studio. La storica opinionista, infatti, ha messo alcuni like a delle foto sul profilo IG del dentista napoletano. E a proposito di questo l’account del […] L'articolo Scandalo nel camerino di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Juan Luis beccati ...

Follower gate a Uomini e Donne | Maria De Filippi prende provvedimenti : A Uomini e Donne si verifica un nuovo Follower gate? Sembrerebbe proprio che una delle dame più amate del programma non stia cercando l’amore. Di chi si tratta? Ormai le collaborazioni e le sponsorizzazioni non sono più solo gola ai ragazzi del trono classico ma ultimamente anche ai parterre del trono over. Uomini e Donne […] L'articolo Follower gate a Uomini e Donne | Maria De Filippi prende provvedimenti proviene da ...

News Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : “Claudia non è incinta - ma…” : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi fa chiarezza: “Claudia Dionigi non è incinta!” Su una cosa si è sicuri: con il trono di Lorenzo Riccardi, almeno, si rideva. Purtroppo ora con il Trono Classico di Uomini e Donne i telespettatori devono avere a che fare con scelte affrettate, prive di sentimento, o momenti che gridano business con voce quasi baritonale. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv (in edicola da oggi) ...

Trono Over Uomini e Donne : cavaliere cacciato da Maria De Filippi torna in tv : Gian Battista Ronza dopo la cacciata da Uomini e Donne della De Filippi torna in Tv Da anni l’access prime time del canale Tv8 è presieduto da Guess My Age di Enrico Papi. Difatti il programma, dal giorno in cui è partito, ha ottenuto sempre grandi ascolti, battendo la concorrenza diretta del canale di DiscOvery Nove. Ma in queste ore il game di Papi ha fatto molto discutere per un altro motivo. Quale? Molti telespettatori ieri sera hanno ...

La pupa e il secchione 2020 : corteggiatrice di Uomini e Donne nel cast? : Uomini e Donne: ex corteggiatrice nel cast de La pupa e il secchione e viceversa? Ormai è ufficiale, a Gennaio tornerà il reality La pupa e il secchione e viceversa. Non è dato sapere ancora molto su questa nuova edizione, a parte il fatto che alla conduzione ci sarà Ruffini, il quale prenderà il posto di Papi. E da ieri sono iniziati a girare in Tv vari promo sul programma. In questi promo sono state mostrate alcune ragazze che hanno sostenuto ...

Lutto a Uomini e Donne : “Incidente stradale disastroso - non ce l’ha fatta”. Tina in lacrime : Tra i protagonisti di Uomini e Donne, Gemma Galgani continua ad essere una delle dame più seguite. Dopo Jean Pierre, la torinese ha conosciuto Juan Luis, e a quanto pare le cose tra i due proseguono a gonfie vele. Il cavaliere intervistato dal settimanale Magazine Uomini e Donne, ha avuto modo di raccontarsi e ha […] L'articolo Lutto a Uomini e Donne: “Incidente stradale disastroso, non ce l’ha fatta”. Tina in lacrime proviene da ...

Daniele Schiavon stupisce Giulia dopo Uomini e Donne : “Sei mia!” : Uomini e Donne: Daniele Schiavon fa una dedica romantica a Giulia Quattrociocche Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 la tanto attesa scelta di Giulia Quattrociocche. Difatti quest’ultima ha capito di essere troppo presa da Daniele Schiavon, scegliendolo improvvisamente. Una decisione che è piaciuta a tutto il pubblico a casa in quanto ha dimostrato di aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne davvero per trovare il vero ...