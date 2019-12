Uno spettro si riaggira per l' Europa | l' antisemitismo

Uno spettro si aggira per l’Unione europea : l’autonomismo. E non è così male : Con tutto quel che accade – da Genova a Taranto a Venezia – è difficile considerare la recente e francamente surreale polemica fra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano come meritevole di una qualche attenzione. Non si può negare p

Hubble festeggia Halloween con Uno "spettro cosmico" : Con i suoi due occhi luminosi e la bocca aperta, potrebbe sembrare il volto di un fantasma e invece sono due galassie in collisione: è l’immagine con cui il telescopio spaziale Hubble “festeggia” Halloween.Scattata lo scorso 19 giugno, la foto mostra due galassie ad anello, abbastanza rare nell’Universo. Per riuscire ad avere quella forma infatti, la collisione deve avvenire con il giusto orientamento. In breve le ...