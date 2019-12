Prima Scala 2019 - Tosca di Puccini in diretta su Rai 1 sabato 7 dicembre : La Tosca di Giacomo Puccini è l'opera scelta per la Prima della Scala 2019 e va in onda in diretta tv sabato 7 dicembre dalle 17.45 su Rai 1. Per il quarto anno consecutivo, dunque, l'ammiraglia Rai ospita la #PrimaScala e ritrova Puccini dopo la Madama Butterfly che inaugurò la stagione scaligera nel 2016 e che segnò anche il passaggio del live della Prima da Rai 5 a Rai 1.prosegui la letturaPrima Scala 2019, Tosca di Puccini in diretta su Rai ...

'Tosca' - la prima della Scala in diretta su Rai 1 : trama e cosa c'è da sapere : Appuntamento il 7 dicembre a partire dalle 17.45 su Rai1, Radio3 e Rai Play. Previsti oltre 2milioni di spettatori per...

Prima in Toscana poi alle Maldive : il secondo sì dell’attrice arriva pochi giorni dopo le nozze : Il sì solo pochi giorni fa, ora le nozze bis. Il 23 novembre scorso per la precisione, l’attrice aveva giurato amore eterno al fidanzato e papà della sua ultimogenita, Anna, davanti ai parenti e agli amici più stretti, tra cui tanti volti del mondo dello spettacolo come Cristiana Capotondi e Carolina Crescentini, nella chiesa Dei Santi Iacopo e Cristoforo a Bolgheri, in Toscana. L’annuncio delle nozze è arrivato ‘a cose fatte’, con una ...

Tosca - su Rai1 la prima della Scala con Antonio Di Bella e Milly Carlucci : cosa c'è da sapere : Appuntamento il 7 dicembre su Rai1, Radio3 e Rai Play. Previsti oltre 2milioni di spettatori tra pubblico televisivo...

Maltempo Toscana : “20 milioni la prima stima dei danni” : Sono 191, distribuiti in tutte e dieci le province (Città metropolitana compresa), i comuni toscani danneggiati dal Maltempo a novembre. Come annunciato dal presidente Rossi qualche giorno fa, la giunta regionale ha oggi approvato la delibera con l’elenco (i dettagli nella tabella). Trentadue comuni – le province sono quelle di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e la città metropolitana di Firenze – hanno subito danni ...

Milano. Tosca di Puccini protagonista in città della Prima diffusa : Dal 30 novembre al 12 dicembre, il Comune di Milano insieme a Edison porta ovunque l’energia di “Tosca” di Giacomo

Teatro alla Scala - tra sacchi a pelo e liste autogestite - decine di giovani in coda tutta la notte per l’anteprima della Tosca dedicata agli under 30 : Marco è il numero uno. “Quest’anno non volevo rischiare”, spiega. Viene da Arezzo ed è in fila dalle 10 della mattina di martedì, anche se sa bene che la biglietteria aprirà solo alle 9 di mercoledì. Obiettivo: un posto all’anteprima del 4 dicembre della Tosca al Teatro alla Scala, dedicata agli under 30. Alle 22,30 in coda ci sono già 63 persone. Sotto al loggiato di via Filodrammatici ci sono studenti, lavoratori, ma anche qualche ...