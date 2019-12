Salvini a processo a Torino | gruppo di preghiera reciterà rosario

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) In occasione dell’udienza delche vedeimputato aper vilipendio nei confronti della magistratura, undiattenderà l’ex ministro davanti al tribunale recitando unL’appuntamento è per il 10 dicembre alle ore 9:00, giorno in cui è per l’appunto attesa la presenza dinella città. Davanti al palazzo di giustizia diverse persone si stanno organizzando per riunirsi a recitare un“contro il tentativo di regime di una giustizia che vuole imbavagliare il diritto degli italiani ad esprimere la loro libertà di pensiero“. Così ha detto Angela Ciconte, colei che ha dato vita al movimento. L’idea è anche quella di supportarein quanto difensore, a loro dire, dei valori di libertà, identità e appartenenza alla fede cristiana. Cosa dimostrata dal fatto ...

