Roma | lanciato un account Twitter in lingua giapponese

calcioefinanza

(Di martedì 3 dicembre 2019). I social network sono ormai diventati uno strumento fondamentale per i club che desiderano mantenere i contatti con i tifosi situati in ogni parte del mondo. E lasembra avere compreso appieno le potenzialità di questa strategia, che consente di ridurre in modo considerevole le distanze anche con chi si … L'articolounin

filotesa : Renato Zero: 'Vi spiego perché voglio Torino capitale d'Italia al posto di Roma' - La Stampa… - Dalla_SerieA : Under è la nota stonata di Verona: zero tiri in porta e occasioni create, una serata da dimenticare -… - Retake_Roma : @LAPIS_NIGER_753 @Roma Già, per questo abbiamo lanciato #inretake, rivolto proprio ai commercianti illuminati e lungimiranti -