Prof dell’università di Siena elogia Hitler | disposto il sequestro del suo profilo Twitter

Polemica sul Professore dell’Università di Siena : «Fa apologia del nazismo». Il rettore : «Opinioni personali» : «Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo»: queste le parole usate da Emanuele Castrucci, professore di Filosofia del diritto e Filosofia politica dell’Università di Siena, a corredo di una foto di Adolf Hitler con il suo pastore tedesco Blondi, in un post pubblicato su Twitter. Vi hanno detto che sono stato un mostro per non ...

Due Professori di chimica producono droghe nel laboratorio dell’università : arrestati. Come nel film “Smetto quando voglio” : Due professori di chimica si sono messi a produrre droghe nel laboratorio dell’università dove insegnavano. Sembra la trama del film “Smetto quando voglio“, in cui un gruppo di ricercatori universitari crea una smart drug e inizia a spacciarla per arricchirsi, invece è successo davvero in Arkansas, negli Stati Uniti: Terry David Bateman, di 45 anni, e Bradley Allen Rowland, di 40, sono stati arrestati con l’accusa di aver ...

Manfredonia - l’ex sindaco assolto dall’accusa di aver sostenuto “esami truccati” grazie a un Professore dell’università di Pescara : Il fatto non sussiste. Né corruzione né peculato e nemmeno falso. Tutti assolti i tre imputati, giudicati con il rito ordinario dal tribunale di Pescara, nell’ambito del processo sui presunti esami truccati all’università D’Annunzio di Pescara. Tra loro l’ex sindaco dem di Manfredonia Angelo Riccardi, oltre all’imprenditore foggiano Michele D’Alba e a Joelle Toitou, ex compagna del docente universitario Luigi Panzone, che invece per la stessa ...