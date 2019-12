Palermo | ferito in un agguato un imprenditore Per la Dda | “Era l’autista del pentito di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) Stava percorrendo via Kennedy a bordo della sua Bmw quanto è stato affiancato da due killer su una moto che gli hanno sparato contro diversi colpi di pistola. Lunedì pomeriggio a Belmonte Mezzagno, a dieci chilometri di, l’edile Giuseppe Benigno, 45 anni, è rimastoal braccio a alla spalla durante l’. I killer hanno sparato quattro colpi calibro 9, ma solo due sono andati a bersaglio. L’uomo è riuscito a guidare sino al pronto soccorso dell’ospedale Civico didove è stato subito operato. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri e i pm della Direzione distrettuale antimafia diGaspare Spedale e Bruno Brucoli. Secondo le prime indagini il passato di Benigno, incensurato, sarebbe legato a quello di Filippo Bisconti, capo mandamento di Belmonte Mezzagno e oggi uno degli ...

